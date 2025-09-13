Abbandono di rifiuti, la segnalazione della Guardia agroforestale italiana

Un "concreto pericolo per l'igiene pubblica": è quanto segnalato dalla Guardia agroforestale italiana al sindaco di Petina, ravvisando la presenza di rifiuti abbandonati nei pressi dell'isola ecologica di località "Massa".
Non solo il rischio di infiltrazioni nel sottosuolo, ma anche una calamita per animali randagi e volatili.
Di qui la richiesta di un'ordinanza per la rimozione degli scarti, molti dei quali speciali: tra questi anche televisori, pc, stampanti e plastica.
Copia della segnalazione è stata indirizzata anche alla Procura di Lagonegro e ai carabinieri forestali di Sicignano degli Alburni.