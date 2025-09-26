Lavori ponte Caiazzano/Tanagro, la Provincia: "Operazioni riprese regolarmente"

L'intervento richiede estrema attenzione e cura dal punto di vista strutturale

lavori ponte caiazzano tanagro la provincia operazioni riprese regolarmente
Padula.  

In merito alle notizie circolate sul “fermo” da fine luglio dei lavori del ponte “Caiazzano/Tanagro” tra Padula e Sassano situato sulla SP 51, la Provincia di Salerno precisa che le operazioni sono regolarmente riprese. Ad inizio settembre, i pali di fondazione delle “spalle” sono stati sottoposti a prova di carico.

A seguito di ciò, la direzione lavori per rendere la struttura ancora più sicura, procederà nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, ad installare ulteriori serie di pali e/o micropali.

In seguito saranno effettuate altre prove e si procederà con la realizzazione dell’impalcato e dell’elevazione.

L’intervento, localizzato in una zona non facile dal punto di vista geologico, richiede estrema attenzione e cura dal punto di vista strutturale per restituire alla cittadinanza una viabilità sicura sotto ogni aspetto.

Ultime Notizie