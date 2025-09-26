Lavori ponte Caiazzano/Tanagro, la Provincia: "Operazioni riprese regolarmente" L'intervento richiede estrema attenzione e cura dal punto di vista strutturale

In merito alle notizie circolate sul “fermo” da fine luglio dei lavori del ponte “Caiazzano/Tanagro” tra Padula e Sassano situato sulla SP 51, la Provincia di Salerno precisa che le operazioni sono regolarmente riprese. Ad inizio settembre, i pali di fondazione delle “spalle” sono stati sottoposti a prova di carico.

A seguito di ciò, la direzione lavori per rendere la struttura ancora più sicura, procederà nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, ad installare ulteriori serie di pali e/o micropali.

In seguito saranno effettuate altre prove e si procederà con la realizzazione dell’impalcato e dell’elevazione.

L’intervento, localizzato in una zona non facile dal punto di vista geologico, richiede estrema attenzione e cura dal punto di vista strutturale per restituire alla cittadinanza una viabilità sicura sotto ogni aspetto.