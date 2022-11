Boom di visitatori per il Salerno Boat Show al Marina d'Arechi: 25mila presenze Prossimo appuntamento con la 7a edizione dal 28 ottobre al 5 novembre 2023

La sesta edizione del Salerno Boat Show al porto Marina d'Arechi si chiude con un boom di presenze. Nei quattro giorni di apertura al pubblico dell'evento che mette la nautica in vetrina sono stati 25.000 i visitatori registrati. Un grande risultato che testimonia l'importanza di un evento divenuto fiore all'occhiello del panorama di manifestazioni salernitane.

Ed ora, occhi puntati già alla prossima edizione. Il team di Marina d’Arechi è già al lavoro per la 7a edizione in programma dal 28 ottobre al 5 novembre 2023.

Soddisfatto il presidente Gallozzi: "Rivalorizzazione del nostro patrimonio ambientale e marittimo"

“La sesta edizione – ha commentato il Presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi - ha confermato tutte le potenzialità di una manifestazione che riesce non solo a proporre le varie tipologie di imbarcazioni in grado di attrarre diversi segmenti di un pubblico selezionato, ma è anche un momento di avvicinamento alla risorsa mare di tante diverse fasce di popolazione”.

“Abbiamo potuto riscontrare” – ha aggiunto Gallozzi – “un interesse crescente da parte del mondo della nautica verso una manifestazione ormai consolidata all’interno del panorama dei saloni nautici italiani. Va aggiunto anche che abbiamo registrato una rivalorizzazione del nostro patrimonio ambientale e marittimo, che ha bisogno di essere ancora promosso in tutti i contesti dove abbiamo accertato una forte domanda di turismo specializzato”.

Presenti anche delegazioni di mercati esteri

“Siamo soddisfatti” – ha aggiunto la Marina Manager Anna Cannavacciuolo - “dei risultati raggiunti anche in relazione alla rilevante attività di promozione internazionale che siamo riusciti a mettere in campo in questi mesi, in cui abbiamo portato Salerno in contesti in grado di promuovere non solo la nostra immagine ma soprattutto la capacità operativa acquisita in questi anni di esperienza, valorizzando professionalità e capacità progettuale. La conferma è arrivata dalla presenza al Salerno Boat Show di delegazioni dai mercati esteri su cui ci siamo concentrati maggiormente, come la Germania, la Grecia e la Spagna”.