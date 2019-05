Elezioni amministrative nel salernitano: tutti i nuovi sindaci Competizioni agguerrite tra polemiche, veleni e testa a testa. Cinque i comuni al ballottaggio

Conclusa la tornata elettorale nel salernitano per eleggere 49 sindaci. Diverse le riconferme delle fasce tricolori in comuni come Minori, Auletta, Nocera Superiore. Tra i muovi eletti il primo sindaco donna a San Cipriano Picentino, Sonia Alfano. Sono 5 i grandi comuni del salernitano, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, che torneranno al voto, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti: Baronissi, Capaccio, Pagani, Sarno e Scafati. Saranno chiamati nuovamente alle urne tra due settimane, domenica 9 giugno, per eleggere il loro nuovo sindaco. Nessuno degli aspiranti primi cittadini, al primo turno di domenica 26 maggio, ha infatti raggiunto il 50+1% dei consensi.

I comuni contrassegnati in rosso andranno al ballottaggio.

Albanella, Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilla, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare.