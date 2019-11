L'eredità di Salerno, patto tra politica e imprese Le parole del sindaco Vincenzo Napoli sull'assemblea pubblica per i 100 anni di Confindustria

Si è svolto ieri il centenario di Confindustria Salerno. Un evento che è stato celebrato nel Salone dei Marmi a Palazzo di Città. Diverse le personalità d'eccezione presenti per prendere parte all'assemblea pubblica e continuare a puntare sulle imprese, sugli imprenditori che vengono in città per creare e dare una prospettiva di futuro. Lo stesso Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo lungo discorso ha dichiarato che: “la Campania è l'unica regione che ha messo in piedi un piano per il lavoro rivolto a 10milia giovani diplomati e laureati. Bisogna incentivare i rapporti con le imprese”.