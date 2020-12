Via ai cantieri nella zona industriale, soddisfatto De Luca jr Il deputato dem: «Un giorno importante per la città di Salerno»

«Un giorno importante per la città di Salerno. Partiranno a breve i lavori di riqualificazione della zona Industriale che consentiranno non solo di mettere in sicurezza l'intera area ma anche di renderla piu' attrattiva e fruibile per tutti i cittadini e per le grandi aziende pronte ad investire nella nostra città». Così Piero De Luca commenta la presentazione dei lavori illustrati in conferenza stampa presso la sede Asi.

«Questi interventi saranno realizzati grazie alle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il Mezzogiorno, a cui ho dedicato grande impegno in Parlamento - ha spiegato il deputato dem -, per evitare che fossero destinate ad altre regioni d’Italia. Inoltre, sto portando avanti l’emendamento sulla defiscalizzazione delle aree Zes utile ad attrarre ulteriori investimenti in queste zone».

Per Piero De Luca «a Salerno continua il processo di sviluppo e rivoluzione urbanistica nonostante la grave emergenza sanitaria che ha interessato tutto il nostro Paese. E’ un segnale importante di ripartenza e fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione - conclude il deputato - per costruire una nuova idea del Mezzogiorno fondato sugli investimenti, sullo sviluppo e sul lavoro».