Salerno, Eva Avossa in parlamento: gli auguri del sindaco Piero De Luca "Avremo modo di lavorare fianco a fianco nell’interesse del nostro Paese"

Eva Avossa, vice sindaco di Salerno, entra alla Camera dei Deputati al posto di Marco Minniti, ex Ministro degli Interni. Dopo la notizia, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto fare gli auguri alla neo parlamentare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale: "Esprimo a nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale la gioia e l'orgoglio per l'ingresso in Parlamento di Eva Avossa. È una buona notizia per la nostra comunità. Arriva in Parlamento una donna del popolo che da Assessore è stata un cardine dell'attività amministrativa distinguendosi per energia, pazienza, capacità di mediare e soddisfare le legittime richieste della comunità scolastica.

Eva Avossa è stata un punto di riferimento per tutti i cittadini ed anche per le nuove generazioni di amministratori svolgendo i suoi compiti con disciplina, onore ed un amore immenso per la sua Salerno. Grazie Eva per questi anni di duro lavoro portato avanti insieme. Siamo pronti a condividere nuovi progetti e programmi al servizio della nostra città."

Anche il Partito Democratico della Provincia di Salerno augura buon lavoro ad Eva Avossa che subentra nel

Parlamento Nazionale. "Eva Avossa, nei lunghi anni di lavoro come assessore comunale a Salerno, ha sempre dimostrato competenza, capacità di ascolto e confronto, determinazione nella risoluzione dei problemi. In Parlamento arriva una donna di grande valore, espressione del territorio. La nostra neo parlamentare affianca Piero De Luca e rafforza la presenza salernitana ai massimi livelli. Eva Avossa saprà ben rappresentare le istanze della nostra Comunità, in sinergia con Comune, Provincia e Regione, continuando a contribuire alla sua crescita civile e democratica." Scrive Vincenzo Luciano.

Si aggiunge anche l'onorevole Piero De Luca: "Rivolgo con enorme piacere le mie più sentite congratulazioni a Eva Avossa per il suo ingresso in Parlamento, a seguito delle dimissioni di Marco Minniti, chiamato a ricoprire un incarico di prestigio nella nuova fondazione Med-or di Leonardo!

Eva è una donna di grande valore. Nel corso della sua lunga esperienza amministrativa nella città di Salerno ha dimostrato competenza, capacità politica e sensibilità per i problemi delle nostre comunità, con particolare attenzione al mondo della scuola. Saprà rappresentare egregiamente il nostro territorio in Parlamento, dove avremo modo di lavorare fianco a fianco nell’interesse del nostro Paese e in particolare del Mezzogiorno.

A lei, un caloroso in bocca a lupo e un affettuoso augurio di buon lavoro!"