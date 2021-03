Strianese: "A Eva Avossa i migliori auguri di buon lavoro" L'attuale vicesindaco di Salerno fa il suo ingresso alla Camera dei deputati: "Profonda stima"

Eva Avossa, attuale vicesindaco di Salerno, fa il suo ingresso alla Camera dei deputati a seguito alle dimissioni di Marco Minniti. L’ex Ministro all’Interno infatti fu eletto nel 2018 nel collegio plurinominale Campania 2, quello di Salerno Scafati e Battipaglia, per cui dopo il suo nome, nel listino del PD, c’è proprio Eva Avossa che così andrà ad affiancare l’On. Piero De Luca che fino ad oggi era l’unico l’esponente salernitano del Partito Democratico presente a Montecitorio.

“A Eva Avossa - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - va la stima più profonda e le congratulazioni per il nuovo incarico in Parlamento, a nome mio e di tutta l'Amministrazione provinciale.

Eva è una donna di grande spessore morale e politico, che ha lavorato in questi anni con grande impegno e dedizione per la nostra comunità salernitana, soprattutto per quella scolastica. Il nostro territorio trova in lei una nuova rappresentante capace e competente che, insieme all’On. Piero De Luca, lavorerà in Parlamento per gli interessi, non solo del Paese, ma di tutto il Sud.

La sua preziosa presenza in Parlamento rinforza quella filiera istituzionale già presente fra Comune, Provincia e Regione, che prosegue nei nostri rappresentanti alla Camera. Una donna, una politica attenta alle esigenze della gente, con la quale sarà fruttuoso lavorare in sinergia. A Eva Avossa va il nostro abbraccio affettuoso con i migliori auguri di buon lavoro.”