Vittime della strada in Costiera, Bicchielli si espone: «Sindaci dimenticati» Il deputato di Noi Moderati invita sindaci e associazioni della Divina per prendere azioni urgenti

Dopo la tragica morte dell'autista 29enne precipitato in una scarpata lungo la Costiera Amalfitana all'altezza di Ravello, si torna a parlare della sicurezza stradale e delle misure da prendere in considerazione per evitare che si ripetano questi drammatici episodi. Uno dei primi ad intervenire e ad esporsi è stato il deputato in quota Noi Moderati, Pino Bicchielli.

Il commento di Bicchielli e la volontà di sedersi immediatamente al tavolo

«La Costiera Amalfitana piange ancora una vittima, i sindaci sono ormai dimenticati dalla Regione Campania e, nel frattempo, la sensazione è che ci siano zone dimenticate dalla politica regionale. La mia vicinanza alla persone che, ogni giorno, sono costrette ad attraversare quelle strade, le vie della morte. Non possiamo più assistere ad episodi drammatici di questa portata ed è per questo che inviterò, ufficialmente, i sindaci della Costiera Amalfitana e l'associazione per la Tutela delle Vittime della Strada Costiera Amalfitana ad un incontro ufficiale: è importante capire quali azioni possiamo mettere in campo, da rappresentanti della politica locale. Il governo c'è, noi ci siamo ma non si può più attendere. Bisogna intervenire nell'immediato. Non c'è tempo da perdere».

La sicurezza stradale lungo la Costiera è un tema ricorrente e che, purtroppo, viene riportato alla luce quasi sempre in concomitanza con gli incidenti che occorrono nella zona.