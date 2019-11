Scherma, la Gregorio non brilla nella tappa di Orleans La sciabolatrice salernitana subito eliminata nella prova individuale, sesta piazza a squadre

La prima tappa di Coppa del Mondo 2019/2020 è andata in archivio. A Orleans, in Francia, la sciabola italiana non ha brillato. Piuttosto sottotono le azzurre e tra loro anche la sciabolatrice salernitana Rossella Gregorio.

Nella prova individuale è arrivato solo un trentanovesimo posto che non può essere giudicato positivamente. Non è stata una gara facile per la campana che, dopo aver superato agevolmente il girone di qualificazione con sei vittorie in altrettanti incontri, è stata subito fermata dalla francese Rifkiss dopo un assalto combattuto e terminato 15 a 12. Un ko subito in avvio che fa male perché in vista delle Olimpiadi di Tokyo è importante raccogliere risultati per qualificarsi anche nell'individuale.

Nella gara a squadre sesta piazza per le azzurre che erano partite bene vincendo il primo assalto contro la Turchia per 45 a 39. Il quartetto italiano, formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Sofia Ciaraglia e Martina Criscio, non è andato oltre i quarti di finale. Nel tabellone dalla quinta all'ottava piazza il quartettto scelto dal CT Giovanni Sirovich ha battuto la Cina 45 a 33 perdendo poi la finalina contro la Francia 45 a 29. Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo per Rossella Gregorio e compagne è in programma dal 13 al 15 dicembre a Salt Lake City.



COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - Orleans, 22-24 novembre 2019

Finale

Brunet (Fra) b. Nikitina (Rus) 15-12



Semifinali

Nikitina (Rus) b.Shao Yaqi (Chn) 15-11

Brunet (Fra) b. Kharlan (Ukr) 15-14



Quarti

Shao Yaqi (Chn) b. Lembach (Fra) 15-13

Nikitina (Rus) b. Pascu (Rou) 15-14

Brunet (Fra) b. KIm Jiyeon (Kor) 15-4

Kharlan (Ukr) b. Pozdniakova (Rus) 15-10



Tabellone dei 16

Pozdniakova (Rus) b. Battiston (ITA) 15-11

Pascu (Rou) b. Criscio (ITA) 15-10



Tabellone dei 32

Battiston (ITA) b. Pusztai (Hun) 15-13

Criscio (ITA) b. Zahonyi (Hun) 15-13



Tabellone dei 64

Unludag (Tur) b. Gargano 15-12

Zahonyi (Hun) b. Lucarini (ITA) 15-12

Criscio (ITA) b. Marton (Hun) 15-14

Karimova (Aze) b. Vecchi (ITA) 15-14

Rifkiss (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-12

Battiston (ITA) b. Balzer (Fra) 15-6



Tabellone dei 64 - qualificazione

Pohl-Mikulik (Hun) b. Taricco (ITA) 15-13

Criscio (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-11

Yoon (Kor) b. Navarria (ITA) 15-13

Katona (Hun) b. Arpino (ITA) 15-10



Tabellone dei 128 - qualificazione

Taricco (ITA) b. Besbes (Tun) 15-7

Ma Yingjia (Chn) b. Mormile (ITA) 15-10

Arpino (ITA) b. Erbil (Tur) 15-14

Navarria (ITA) b. Dalla Vecchia (ITA) 15-10

Criscio (ITA) b. Urano (Jpn) 15-12



Fase a gironi

Beatrice Dalla Vecchia: 4 vittorie, 2 sconfitte

Chiara Mormile: 3 vittorie, 3 sconfitte

Rossella Gregorio: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Martina Criscio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Lucia Lucarini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Rebecca Gargano: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Benedetta Taricco: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giulia Arpino: 2 vittorie, 4 sconfitte

Caterina Navarria: 3 vittorie, 3 sconfitte

Sofia Ciaraglia: 1 vittorie, 5 sconfitte

Michela Battiston: 5 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (212): 1. Brunet (Fra), 2. Nikitina (Rus), 3. Shao Yaqi (Chn), 3. Kharlan (Ukr), 5. Kim Jiyeon (Kor), 6. Podzniakova (Rus), 7. Pascu (Rou), 8. Lembach (Fra).

13. Battiston (ITA), 16. Criscio (ITA), 34. Vecchi (ITA), 37. Gargano (ITA), 39. Gregorio (ITA), 42. Lucarini (ITA), 74. Taricco (ITA), 90. Navarria (ITA), 96. Arpino (ITA), 109. Dalla Vecchia (ITA), 147. Mormile (ITA), 176. Ciaraglia (ITA).

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - PROVA A SQUADRE - Orleans, 24 novembre 2019

Finale

Russia b. Corea del Sud 45-41



Finale 3°-4° posto

Ucraina b. Ungheria 45-36



Semifinali

Corea del Sud b. Ucraina 45-43

Russia b.Ungheria 45-26



Quarti

Ucraina b. Francia 45-44

Corea del Sud b. Spagna 44-42

Ungheria b. TALIA 45-31

Russia b. Cina 45-31



Tabellone delle 16

ITALIA b. Turchia 45-39

TABELLONE DEI PIAZZAMENTI

Finale 5°-6° posto

Francia b. ITALIA 45-29



Tabellone 5°-8° posto

Francia b. Spagna 45-32

ITALIA b. Cina 45-33



Classifica (26): 1. Russia, 2. Corea del Sud, 3. Ucraina, 4. Ungheria, 5. Francia, 6. ITALIA, 7. Cina, 8. Spagna



ITALIA: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio