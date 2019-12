Trapani-Scafati 89-88, Perdichizzi: "Metro arbitrale ondivago" Il coach: "Ha condizionato la sfida al di là dei demeriti nostri e dei meriti degli avversari"

La 2B Control Trapani supera la Givova Scafati con il tentativo di JJ Frazier che, questa volta, trova solo il ferro. Finale di 89-88 ed ecco il commento di coach Giovanni Perdichizzi: "Innanzitutto i complimenti a Trapani. Hanno disputato una gara d'orgoglio, di grande energia. - ha affermato il tecnico del club dell'Agro nel post-gara - Trapani era in emergenza. Lo sapevamo che avrebbero messo la gara sull'agonismo. Nonostante questo, siamo riusciti a creare un parziale decisivo in diversi momenti della sfida. Eravamo avanti di 8 nel terzo periodo. Poi, il metro arbitrale, apparso ondivago per l’intera partita e che ha creato smarrimento tra gli atleti, ha sicuramente condizionato la sfida, al di là dei demeriti nostri e dei meriti di Trapani. Nel finale punto a punto, a decidere sono poi stati gli episodi, che hanno premiato Trapani. Nell’ultimo periodo siamo stati indecisi in alcune scelte difensive. Abbiamo concesso seconde opportunità e non abbiamo difeso con continuità su Corbett, lasciandolo troppe volte in isolamento, nella piena possibilità di attaccare i nostri lunghi. Abbiamo tanto da rivedere e da migliorare, al di là del metro arbitrale discontinuo tra la prima parte di gara e l’ultimo quarto".