Basket, Scafati firma Charles Thomas: top player per l'A2 Enrico Longobardi: "Abbiamo sempre e solo puntato su Charles, è stato il nostro primo obiettivo"

Napoli ingaggia Josh Mayo e Jordan Parks, Scafati risponde con Charles Thomas. Il terzo marcatore del girone est di Serie A2 (19.9 punti di media in Romagna) saluta Ravenna - capolista del raggruppamento prima dello stop per l'emergenza covid - e firma con il club dell'Agro, che conferma le volontà d'alta classifica e di sogno promozione per il 2020/2021. "Quest’anno per gli USA abbiamo deciso di iniziare andando sul sicuro, cioè firmando quello che probabilmente sarebbe stato l’MVP dello scorso campionato. - ha affermato il responsabile scouting della Givova Scafati, Enrico Longobardi - Abbiamo sempre e solo puntato su Charles, è stato il nostro primo obiettivo fin dall’inizio e non abbiamo mai cercato nessun altro, anche perché vogliamo avere leader non solo tra il gruppo di italiani, che è pieno di giocatori di personalità, ma anche tra gli stranieri, che dovranno mettere la ciliegina sulla torta al mercato di alto livello che abbiamo portato avanti". Thomas continuerà a giocare con Tommaso Marino. Il playmaker e il lungo hanno condiviso l'avventura a Ravenna fino a pochi mesi fa.