Paganese, testa alla Vibonese. Lavoro a ritmi serrati Doppia seduta di allenamento per gli azzurrostellati, reduci dal pari (0-0) nel derby con la Caves

In campo per provare a lavare via dalla bocca il sapore amaro del pareggio nel derby al "Torre" contro la Paganese, le immagini del rigore sbagliato da capitan Scarpa. Continuano gli allenamenti degli azzurrostellati in vista del match di sabato, alle 15, al "Razza", contro la Vibonese. La gara inaugurerà la quinta giornata di andata del girone C di Serie C formato 2020/2021, per quanto riguarda le formazioni campane. Come da programma, oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento: stamattina a Pagani, divisa in tre gruppi, ha svolto un lavoro di forza con sovraccarichi in palestra, mentre nel pomeriggio, al "Superga" di Mercato San Severino, è stata impegnata nel cosiddetto "small sided games 2 vs 2", seguito da focus tattico sotto gli occhi dello staff tecnico. Domani è in programma una seduta mattutina al "Superga".