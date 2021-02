Virtus Francavilla - Paganese, cambia l'orario d'inizio Domenica il derby salvezza con la Cavese. Di Napoli: "In campo col coltello tra i denti"

Virtus Francavilla - Paganese, gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì 17 febbraio 2021, alle 20,30, allo stadio “Giovanni Paolo II”, è stata anticipata a alle 15 dello stesso giorno. Domenica, alle 15, gli azzurrostellati saranno impegnati al “Lamberti”, contro la Cavese, in una sfida fondamentale nella corsa alla salvezza. Gli uomini di Di Napoli arrivano al match sulle ali dell'entusiasmo grazie al successo per 1-0 sul Catanzaro, il primo stagionale tra le mura amiche del “Torre”. “Giocheremo con il coltello tra i denti, determinati a confermare quanto di buono fatto nell'ultima partita. Scenderemo in campo come abbiamo fatto contro il Catanzaro, con voglia di rivalsa e di portare a casa l'intera posta in palio per conquistare la permanenza in categoria.” ha commentato lo stesso Di Napoli nella conferenza stampa dell'antivigilia. Sponda blufoncé, è stato annunciato il rinnovo sino al 2022 del tecnico Campilongo, subentrato a Maiuri.