Monopoli - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé Altri tre casi Covid nel "gruppo squadra". Ventidue calciatori a disposizione di Campilongo

Cavese senza pace. A seguito di un nuovo ciclo di tamponi, effettuato in giornata, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19. Si tratta di un calciatore, di un componente dello staff tecnico e di un dirigente. I tre tesserati sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico. Sono, dunque, quattro i tesserati attualmente positivi al Coronavirus: due componenti dello staff tecnico; un calciatore; un dirigente.

Sono 22 i calciatori convocati per Monopoli - Cavese, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Veneziani”. Non figurano nell'elenco gli infortunati: Cuccurullo, De Vito, Marzupio e Lancini, oltre allo squalificato Calderini. Non disponibile Scoppa.

L'elenco dei 22 convocati (in ordine di numero di maglia).

Portieri: Paduano, Russo, Kucich.

Difensori: Matino, Ricchi, Senese, De Franco, Nunziante, Semeraro, Gega, Natalucci.

Centrocampisti: Lulli, De Marco, Favasuli, Matera, Pompetti.

Attaccanti: De Rosa, Gatto, Montaperto, Senesi, Bubas, Gerardi.

La probabile formazione.

Cavese (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Semeraro; Natalucci, Matera, Lulli, Nunziante; Senesi, Gerardi, Bubas. A disp.: Russo, Paduano, Ricchi, Gega, Senese, Pompetti, De Marco, Favasuli, Montaperto, De Rosa, Gatto. All.: Campilongo.