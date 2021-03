Paganese corsara, 3 punti d'oro: Squillace stende il Bisceglie Azzurrostellati in dieci dal 6' della ripresa: espulso Mendicino per somma di ammonizioni

Successo d’oro della Paganese, che si aggiudica lo scontro salvezza con il Bisceglie, valido per la trentunesima giornata del girone C di Serie C, sbancando il “Ventura” con il finale di 0-1. Decide una traiettoria beffarda disegnata da Squillace. Azzurrostellati in dieci dal 6’ del secondo tempo: espulso Mendicino per somma di ammonizioni.

Il tabellino.

Bisceglie - Paganese 0-1

Marcatore: pt 25’ Squillace.

Bisceglie (3-5-2): Spurio; Priola, Altobello, Vona; Tazza (16’ st Musso), Zagaria, (1’ st Vitale), Romizi, Maimone, (44’ st De Marino) Giron; Makota (27’ st Sartore) Rocco (27’ st Cecconi). A disp.: Russo, Barletta, Ferrante, Gilli, Casella, Bassano, Goffredo. All.: Papagni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu, Volpicelli, (34’ st Bonavolontà), Zanini (11’ st Mattia), Squillace (34’ st Cicagna); Mendicino, Diop (20’ st Cernuto). A disp.: Campani, Bovenzi, Bramati, Perazzolo, Curci, Antezza. All.: Di Napoli.

Arbitro: Pashuku della sezione di Albano Laziale. Assistenti: Pompei Poentini della sezione di Pesaro e Giorgi della sezione di Legnano. Quarto ufficiale: Calzavara della sezione di Varese.

Note: Espulso al 6’ st Mendicino per somma di ammonizioni; Ammoniti: Zagaria, Volpicelli, Makota, Vitale per gioco faòlloso. Angoli: 6-5. Recupero: pt 0’, st 5’. Gara a porte chiuse.