Ternana - Cavese, la probabile formazione degli aquilotti Uno squalificato e quattro indisponibile per Maiuri, al ritorno sulla panchina dei blufoncé

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Vincenzo Maiuri, subentrato nel giorno di Pasqua a Salvatore Campilongo, che lo aveva a sua volta rilevato, per Ternana – Cavese, valida per il recupero della ventottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Liberati”. Ai metelliani, reduci da nove sconfitte consecutive, mestamente ultimi in classifica, serve un'impresa per tenere accesa la fiammella della speranza di disputare i playout. Rientra dopo un turno di stop Marzupio. Squalificato Gerardi, out pure Calderini, De Marco, De Vito e Natalucci.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Kucich, Paduano, Russo.

Difensori: De Franco, Gega, Lancini, Matino, Marzupio, Nunziante, Ricchi, Semeraro, Senese.

Centrocampisti: Cuccurullo, Favasuli, Lulli, Matera, Pompetti, Scoppa.

Attaccanti: Bubas, De Rosa, Gatto, Montaperto, Senesi.

La probabile formazione.

Cavese (3-5-2): Russo; Matino, De Franco, Senese; Lancini, Scoppa, Matera, Cuccurullo, Nunziante; Bubas, Gatto. A disp.: Kucich, Paduano, Gega, Marzupio, Ricchi, Semeraro, Lulli, Favasuli, Pompetti, De Rosa, Montaperto, Senesi. All.: Maiuri.