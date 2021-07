Paganese, ecco la terza operazione in entrata della giornata Continua il restyling della rosa azzurrostellata

La Paganese pigia sull'acceleratore con il terzo annuncio ufficiale di giornata per quanto riguarda le operazioni in entrata. Gli azzurrostellati, che hanno prolungato per altre due stagioni il vincolo con il centrocampista Matteo Zanini; ingaggiato il difensore Michele Murolo (contratto annuale) e il portiere Leonardo Caruso (intesa sino al 30 giugno 2023), hanno, inoltre, comunicato che entra a far parte della rosa allenata da Raffaele Di Napoli un altro centrocampista: si tratta di Carmine Cretella, blindato con un triennale. Classe 2002, Cretella è cresciuto nelle giovanili del Napoli e lo scorso anno ha vestito, da protagonista, la maglia dell’ACR Messina risultando tra i calciatori più determinanti per la promozione in Serie C dalla Serie D dove ha collezionato 33 presenze, realizzato 3 reti e offerto 5 assist. Continua a ritmo spedito il restyling dell'organico da parte del nuovo responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli che potrebbe presto regalare a Pagani un tandem d'esperienza: Castaldo e Zito.