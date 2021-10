Monterosi Tuscia - Paganese, la probabile formazione degli azzurrostellati Tre indisponibili dell'ultim'ora per un totale di 6 calciatori non arruolabili da Grassadonia

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 effettuato ieri dal “gruppo squadra” azzurrostellato, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani, domenica 17 ottobre 2021, a Viterbo, contro il Monterosi Tuscia. In occasione del match, valido per la nona giornata del girone C di Serie C, il cui calcio d'inizio è fissato alle 14,30 non saranno ancora disponibili Abou Diop, Federico Piovaccari, Michele Murolo, ai quali si sono aggiunti Carmine Cretella, che ha riportato una distrazione di primo grado al retto femorale sinistro; Antonio Zito, per un trauma contusivo al ginocchio destro, e Marco Schiavino per un risentimento muscolare al polpaccio destro. I tempi di recupero per questi ultimi verranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Bianchi, Manarelli, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Viti.

Centrocampisti: Firenze, Sussi, Tissone, Vitiello, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Guadagni, Iannone.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavi, Scanagatta; Perlingieri, Volpicelli, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Bianchi, Pica, Iannone, Sussi, Vitiello, Viti, Zanini, Del Regno. All.: Grassadonia.