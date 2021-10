Calcio a 5, A2: primo successo per il Sala Consilina Battuto il Cus Molise per 5-1 con una tripletta di Brunelli e le reti di Bavaresco e Zancanaro.

Le prime due sconfitte avevano lasciato tanto amaro in bocca a coach Cafù e ai suoi ragazzi. Il Sala Consilina era rimasto a zero punti e questa situazione era inaccettabile per una squadra costruita per obiettivi diversi.

Il riscatto, soprattutto dopo il derby perso a Benevento, è arrivato nel match casalingo contro il Cus Molise. Partita dominata da Brunelli –autore di una tripletta- e compagni che hanno dimostrato di aver ritrovato convinzione e solidità. E’ stato proprio Brunelli ad aprire le marcature dopo tre minuti. Il Cus Molise ha pareggiato al nono mantenendo in equilibrio la contesa. All’intervallo però la squadra campana si è presentata in vantaggio grazie alla rete del raddoppio di Bavaresco, e nella ripresa non c’è stata più partita.

Al ritorno in campo il Cus Molise è stato sovrastato con le reti di Zancanaro e le altre due marcature del solito Brunelli per fissare il punteggio sul 5-1. Per il Sala Consilina è la prima vittoria in campionato che dà soprattutto morale in vista di due lunghe settimane dove prima ci sarà il turno di riposo e poi la trasferta nella tana della capolista Fortitudo Pomezia.