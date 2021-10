Paganese - Virtus Francavilla, la probabile formazione degli azzurrostellati Grassadonia deve rinunciare a uno squalificato e 8 indisponibili. Convocati 5 Primavera

Al termine della seduta di rifinitura svolta stamattina al “Superga” di Mercato San Severino, Gianluca Grassadonia ha diramato la lista dei convocati per Paganese – Virtus Francavilla, in programma domani alle 14,30 allo stadio “Torre”, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Oltre allo squalificato Bianchi saranno indisponibili i lungodegenti Cretella, Diop, Schiavino e Volpicelli; l'acciaccato Castaldo e Murolo. Quest'ultimo, al rientro dalla giornata di stop comminatagli dal giudice sportivo, ha accusato di un risentimento a un polpaccio. All'elenco dei calciatori non a disposizione vanno inoltre aggiunti Schiavi, per un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, e Piovaccari uscito nei primi minuti della gara contro l’Avellino per un risentimento al semimembranoso della coscia destra. I tempi di recupero degli assenti forzati verranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico azzurrostellato. Prima convocazione per cinque calciatori provenienti dalla squadra Primavera 3 del Settore Giovanile: aggregati alla prima squadra i centrocampisti Giulio Di Stasio (2003), Antonio Del Gesso (2003) e Manuel Di Palma (2004); gli attaccanti Francesco Caiazzo (2004) e Alessandro Campanile (2005).

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Manarelli, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Viti.

Centrocampisti: Del Gesso, Di Palma, Di Stasio, Firenze, Sussi, Tissone, Vitiello, Zanini, Zito.

Attaccanti: Caiazzo, Campanile, Del Regno, Guadagni, Iannone.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Viti, Scanagatta; Zanini, Firenze, Tissone, Zito, Manarelli; Iannone, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Perlingieri, Pica, Del Gesso, Di Palma, Di Stasio, Vitiello, Sussi, Caiazzo, Campanile, Del Regno. All.: Grassadonia.