Guadagni si carica sulle spalle la Paganese, battuta 2-1 la Virtus Francavilla Riscatto azzurrostellato. Doppietta dell'attaccante nel primo tempo, nella ripresa gol di Tchetchoua

Riscatto immediato, nonostante un lungo elenco di indisponibili. La Paganese si prende lo scalpo della Virtus Francavilla, battuta al “Torre” con il finale di 2-1 cancellando la sconfitta per 3-0 rimediata domenica scorsa al “Partenio-Lombardi” contro l'Avellino. Senza Castaldo, Diop e Piovaccari ci pensa Guadagni a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco realizzando una doppietta decisiva, che rende vano il gol di Tchetchoua nella ripresa. Nella gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C matura così il secondo successo casalingo consecutivo per gli azzurrostellati.

Il tabellino.

Paganese – Virtus Francavilla 2-1

Marcatori: pt 14’ Guadagni, 42’ Guadagni; st 13’ Tchetchoua.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Zanini, Sbampato, Scanagatta; Sussi, Firenze, Tissone, Zito, Manarelli; Guadagni, Iannone (22’ st Vitiello). A disp.: Pellecchia, Caruso, Viti, Perlingieri, Pica, Del Regno, Di Stasio, Campanile, Del Gesso, Di Palma, Caiazzo. All.: Grassadonia.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella (1’ st Maiorino), Toscano (39’ st Mastropietro), Tchetchoua, Enyan (1’ st Ingrosso); Ventola, Ekuban. A disp.: Milli, Cassano, Gianfreda, Del Vino, Dacosta, Sarcinella. All.: Sportillo (Taurino squalificato).

Arbitro: Ricci della sezione di Firenze. Assistenti: Testi della sezione di Livorno e Lenza della sezione di Firenze. Quarto Ufficiale: Aronne della sezione di Roma 1.

Note: Ammoniti: Tissone, Enyan, Caporale, Mastropietro. Angoli: 5-5. Recupero: pt 0’, st 5’. Spettatori: 700 circa.