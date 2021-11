Foggia - Paganese, la probabile formazione degli azzurrostellati Due recuperati a 6 indisponibili in vista della gara allo stadio "Zaccheria"

A seguito della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta a Foggia in programma domani, domenica 8 novembre, alle 17,30, allo stadio “Zaccheria”, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Tornano a disposizione e tra gli arruolati Cretella e Volpicelli, indisponibili Diop, Murolo, Piovaccari e Schiavino, che stanno proseguendo i rispettivi lavori personalizzati. Fuori causa anche Schiavi e Castaldo a causa di un virus influenzale.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Bianchi, Manarelli, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Viti.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Sussi, Tissone, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Campanile, Del Regno, Guadagni, Iannone.

La probabile formazione.

Paganese (4-3-1-2): Baiocco; Sussi, Sbampato, Bianchi, Manarelli; Zanini, Tissone, Zito; Firenze; Iannone, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Perlingieri, Viti, Scanagatta, Pica, Cretella, Volpicelli, Vitiello, Campanile, Del Regno. All.: Grassadonia.