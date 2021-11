Calcio a 5, serie A2: Sporting Sala Consilina ko a Pomezia La squadra di Cafu torna dalla capitale a bocca asciutta, nel prossimo turno sfida con l'Italpol.

Non è bastata una buona prova allo Sportign Sala Consilina per uscire indenne dal Pala Lavinium di Pomezia. I laziali, reduci dalla sorprendente sconfitta di Campobasso contro il Cus Molise, si sono rifatti tornando in vetta alla classifica dopo il successo per 2-1 sui campani. Padroni di casa avanti nel finale del primo tempo con Zanella, mentre il raddoppio è arrivato a sei minuti dal termine con Mentasti. Alla squadra di coach Cafu non è bastato l’esordio del brasiliano Manfroi per trovare con maggiore facilità rispetto alle gare precedenti la via del gol. L’unica marcatura della giornata è arrivata proprio allo scadere grazie ad un autogol di Batata. Il Sala Consilina resta ferma a quota 3 punti in classifica in attesa del prossimo match, in programma il 13 novembre tra le mura amiche contro l’Italpol.

Risultati:

Fortitudo Pomezia- Sala Consilina 2-1

Italpol-cus Molise 3-3

Mirafin-Academy Pescara 4-5

Nordovest-Benevento 3-4

Roma C5-Active Network (si gioca il 17-11-2021)

Tombesi Ortona-Lazio 3-8

Classifica:

Lazio 12

Fortitudo Pomezia 12

Ecocity Genziano 10

Active Network 9

Benevento 9

Italpol 7

Cus Molise 4

Tombesi Ortona 4

Nordovest 4

Roma 3*

Sporting Sala Consilina 3

Academy Pescara 3

Mirafin 1

*Roma C5 penalizzata di 3 punti