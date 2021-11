Il Foggia di Zeman travolge la Paganese: 3-0, doppietta di Curcio Apre le danze Ferrante, poi il numero dieci dei satanelli chiude i conti con una doppietta

Allo stadio “Zaccheria”, nella tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, la Paganese è stata travolta con il finale di 3-0 dal Foggia per effetto delle reti di Ferrante e della doppietta di Curcio, che ha trasformato un calcio di rigore, mandando le squadre al riposo sul 2-0, prima di arrotondare il risultato nella ripresa. Gli azzurrostellati vanno k.o. dopo aver battuto la Virtus Francavilla tra le mura amiche.

Il tabellino.

Foggia – Paganese 3-0

Marcatori: pt 34' Ferrante, 43' pt Curcio (rig.); st 16' Curcio.

Foggia (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale (1' st Merkaj), Martino; Garofalo (32' st Ballarini), Gallo (18' st Di Jenno); Tuzzo (32' st Rizzo Pinna), Alexis Ferrante (1' st Girasole), Curcio. A disp.: Volpe, Rocca, Vigolo, Petermann. All.: Zeman.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Sbampato, Cretella (31' st Volpicelli); Zanini, Tissone (23' st Vitiello), Firenze, Zito (23' st Sussi), Manarelli (31' st Viti); Iannone (31' st Campanile), Guadagni. A disp.: Pellecchia, Caruso, Perlingieri, Pica, Scanagatta, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Frascaro della sezione di Firenze. Assistenti: Castro della sezione di Livorno e Marchetti della sezione di Trento. Quarto Ufficiale: Pirtotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: Ammoniti: Martino, Di Pasquale, Gallo, Guadagni, Sbampato. Angoli: 5-4. Recupero: pt 1’, st 3’.