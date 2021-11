Cavese, pari e polemiche a Licata: 2-2 e il primo posto s'allontana Blufoncé in 10 dal 33', due volte sotto e due rimonte nella decima giornata del girone I di Serie D

Secondo pareggio nelle ultime quattro partite e la capolista Gelibson Cilento s'allontana: +5. La Cavese pareggia 2-2 sul campo del Licata nella decima giornata del girone I di Serie D rimontando per due volte uno svantaggio: a Minacori risponde D'Angelo a Currò replica Diaz su calcio di rigore al 93'. Insufficiente la direzione di gara dell'arbitro Fantozzi della sezione di Civitavecchia. Blufoncé in 10 dal 33' del primo tempo per un rosso diretto a Maiorino. Contestato anche il penalty concesso agli aquilotti.

Il tabellino.

Licata – Cavese 2-2

Marcatori: pt 30’ Minacori; st 28’ D'Angelo, 33’ Currò, 48’ Diaz (rig.).

Licata (3-5-2): Moschella; Calaiò, Orlando, Cappello; Mazzamuto, Currò (45’ st Maniscalco), Candiano (43’ st Aprile), Caccetta, Mannina; Minacori (43’ st Ficarra), Souare (25’ st Giannaula). A disp.: Truppo, Rubino, Costa, Maniscalchi, Cardella. All.: Romano.

Cavese (4-3-3): Paduano; Gabrieli (39’ pt Zielski), De Caro, Viscomi, Fissore (18’ st Palladino); Romizi, Palma (18’ st D’Angelo), Altobello; Maiorano, Allegretti (27’ st Diaz), Kone (18’ st Bacio Terracino). A disp.: Anatrella, Corigliano, Katseris, Kosovan. All.: Ferazzoli.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.

Note: Espulsi Maiorano al 33’ pt per fallo di reazione e Cappello al 47’ st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Allegretti (C), Minacori (L), Calaiò (L), Altobello (C), Viscomi (C). Angoli: 2-5. Recuper: pt 2’ pt, st 5’. Spettatori: 300 circa.