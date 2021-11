L'ex Gaeta stende la Paganese al "Torre": blitz della Fidelis Andria Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurrostellati

Seconda sconfitta consecutiva per la Paganese, che dopo essere caduta 3-0 a Foggia è stata battuta al “Torre” dalla Fidelis Andria con il finale di 1-0. A decidere la gara, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, un gol dell'ex azzurrostellato Gaeta.

Il tabellino.

Paganese – Fidelis Andria 0-1

Marcatore: st 4' Gaeta

Paganese (3-4-3): Baiocco; Zanini, Sbampato, Bianchi (40’ st Schiavi); Sussi Cretella, Tissone (24’ st Vitiello), Zito (24’ st Manarelli); Guadagni, Iannone (16’ st Piovaccari), Firenze. A disp.: Pellecchia, Caruso, Viti, Volpicelli, Perlingieri, Pica, Scanagatta, Del Regno. All.: Grassadonia.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; De Marino, Sabatino, Venturini; Casoli, Gaeta (41’ st Dipinto), Bonavolontà, Di Noia (29’ st Bolognese), Nunzella; Bubas (24’ st Tulli), Alberti. A disp.: Vandelli, Paparesta, Carullo, Lacassia, Pelliccia, Graziano, Leonetti, Zampano. All.: Ginestra.

Arbitro: Scarpa della sezione di Collegno. Assistenti: De Angelis della sezione di Roma 2 e Romano della sezione di Isernia. Quarto Ufficiale: Perri della sezione di Roma 1.

Note: Ammoniti: Nunzella, Bubas, Casoli, Zito, Bianchi, Manarelli. Angoli: 4-5. Recupero: pt 0’, st 4’. Spettatori: 700 circa.