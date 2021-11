Paganese travolta a Palermo, i rosanero vincono 3-0 Azzurrostellati in 10 dal 17' del secondo tempo: rosso diretto a Tissone

La Paganese crolla a Palermo, travolta dai rosanero con il finale di 3-0 nella gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Fella manda in vantaggio al riposo i siciliani. Nella ripresa espulso Tissone per fallo di reazione e i padroni di casa dilagano con Soleri e Brunori.

Il tabellino.

Palermo – Paganese 3-0

Marcatori: pt 38’ Fella; st 35’ Soleri, 38’ Brunori.

Palermo (3-5-1-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici (40’ st Accardi), Dall’Oglio (25′ st Silipo), De Rose, Odjer (40’ st Mauthe), Valente; Fella (30’ st Soleri); Brunori (41’ st Floriano). A disp.: Massolo, Doda, Lancini, Crivello, Giron, Peretti, Luperini. All.: Filippi.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Zanini, Schiavi, Bianchi (29’ st Schiavino); Sussi, Cretella (24’ st Volpicelli), Tissone, Firenze (40’ st Viti), Manarelli (29’ st Campanile); Guadagni (24’ st Vitiello), Piovaccari. A disp.: Caruso, Pellecchia, Pica, Scanagatta. All.: Grassadonia.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Bartolomucci della sezione di Ciampino e Cerilli della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Gigliotti della sezione di Cosenza.

Note: Espulsi: al 17’ st Tissone per fallo di reazione. Ammoniti: Dall’Oglio, Manarelli e Vitiello.