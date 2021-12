Paganese - Juve Stabia, la probabile formazione degli azzurrostellati Grassadonia ha gli uomini contati, fuori quattro squalificati ed altrettanti indisponibili

A seguito della rifinitura svolta stamattina al “Superga” di Mercato San Severino, Gianluca Grassadonia ha diramato l'elenco dei convocati per Paganese – Juve Stabia, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Torre”, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Grassadonia ha gli uomini contati. Indisponibili Castaldo, Diop e Murolo, ancora in fase di recupero; Perlingieri a causa di un trauma contusivo alla spalla, oltre agli squalificati Manarelli, Sbampato, Tissone e Zito.

L'elenco dei 18 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Bianchi, Scanagatta, Schiavi, Schiavino, Viti.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Sussi, Vitiello, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Del Regno, Iannone, Guadagni, Piovaccari.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Schiavino; Sussi, Volpicelli, Vitiello, Firenze, Zanini; Piovaccari, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Viti, Scanagatta, Cretella, Del Regno, Iannone. All.: Grassadonia.