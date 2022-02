Serie B, c'è anche una cilentana per la prima volta in sala VAR Si tratta di Maria Marotta della sezione di Sapri

Tra le designazioni per le partite della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma sabato 5 febbraio, spicca la prima volta in assoluto di due donne nel ruolo di Avar. Si tratta di Maria Marotta (sezione di Sapri), impegnata in Sala Var per la gara Cosenza - Brescia al fianco di Gianluca Aureliano e Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno) designata per Ternana - Reggina insieme al Var, Luca Banti.

Una nuova testimonianza della crescita del movimento arbitrale femminile in Italia. Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi avevano già segnato la storia, essendo state le prime donne a dirigere una gara, rispettivamente, di serie B e di Coppa Italia con una squadra di serie A.

Un'altra bella soddisfazione per l'arbitro cilentano e per tutto il Golfo di Policastro, che segue sempre da vicino le sorti del fischietto arbitrale. Anche stavolta, infatti, non sono mancati gli auguri nei suoi confronti.