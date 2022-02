Paganese, 3 punti pesanti contro il Campobasso: 2-1 Firenze e Cretella ribaltano i molisani, avanti con Di Francesco. Successo d'oro in chiave salvezza

La Paganese torna alla vittoria e lo fa contro il Campobasso. La gara, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, è terminata sul finale di 2-1. La prima frazione di gioco si conclude sull’1-1 al “Torre” per effetto del botta e risposta tra Di Francesco e Firenze. Gli azzurrostellati, a soli tre minuti dall’inizio del secondo tempo, trovano la rete decisiva con Cretella. Per gli uomini di mister Cudini non c’è stato più nulla da fare, complice anche l’espulsione di Bonta per somma di ammonizioni al 62’.

Il tabellino.

Paganese – Campobasso 2-1

Marcatori: pt 7’ Di Francesco, 43’ Firenze; st 3’ Cretella.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Celesia; Martorelli (36’ st Tissone), Cretella (26’ st Zanini), Bensaja (44’ st Scanagatta), Firenze, Manarelli (44’ st Brogni); Tommasini (36’ st Diop), Castaldo. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Konate, Perlingieri, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Sbardella, Dalmazzi, Pace; Bontà, Candellori, Ladu; Liguori (21’ st Rossetti), Emmausso (39’ st Merkaj), Di Francesco (21’ st Giunta). A disp.: Cocco, Vanzan, Nacci, Martino, Magri, Bolsius. All.: Cudini.

Arbitro: Zamagni dalla sezione di Cesena. Assistenti: Pintaudi e Conti. Quarto uomo: Bocchini.

Note: Espulso al 16’ st Bontà per somma di ammonizioni. Ammoniti: Firenze, Martorelli, De Santis, Cretella, Bensaja, Castaldo, Dalmazzi. Angoli: 0-1. Recupero: 0’ pt, 6’ st. Spettatori: circa 500.