Paganese, 3 punti d'oro a Catania: decide Zanini Gli azzurrostellati riaccendono le speranze di salvezza diretta sbancando il "Massimino"

La Paganese riaccende le speranze di salvezza diretta andando a vincere al "Massimino", contro il Catania, grazie un gol al quarto d'ora di Zanini. Gli azzurrostellati mandando in archivio la ventiduesima giornata del girone C di Serie C facendo il pieno di punti.

Il tabellino.

Catania - Paganase 0-1

Marcatore: pt 15' Zanini.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto (1' st Zanchi); Simonetti (28' st Sipos), Cataldi, Greco (34' st Provenzano); Biondi (1' st Russotto), Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Pino, Ropolo, Izco, Rosaia, Piccolo. All.: Baldini.

Paganese (4-3-2-1): Baiocco; Scanagatta (32' st Tissone), De Santis, Murolo, Brogni (12' st Manarelli); Zanini, Bensaja, Cretella; Guadagni (17' st Sbampato), Tommasini; Diop. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Konate, Perlingieri, Del Regno, Iannone. All.: Grassadonia.

Arbitro: Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Pedone della sezione di Reggio Calabria e Nana Tchato della sezione di Aprilia. Quarto Ufficiale: Gavini della sezione di Aprilia.

Note: Ammoniti: Tommasini, Pinto, Biondi, Cataldi, Brogni, Baiocco, Albertini, Bensaja, Cretella, Tissone.