Rari Nantes Salerno, arriva il contest per la pace Belle iniziativa dedicata agli studenti della società salernitana.

Gli episodi delle ultime settimane sfociati con la guerra in Ucraina ci stanno facendo vivere giornate di dolore e paura. Per questo abbiamo deciso di dedicare l’annuale contest per la giornata mondiale contro il razzismo del 21 marzo, alla pace. Il razzismo è una componente fondamentale alla base di ogni guerra, molte guerre sono nate a causa di sentimenti di superiorità di un popolo verso un altro.

Quest’anno, considerato il momento storico e il desiderio di ognuno di contribuire nel seminare i più sani valori di pace e rispetto, la Rari Nantes Nuoto Salerno apre il contest anche ai non tesserati.

Potranno, infatti, partecipare sia gli studenti delle scuole secondarie di I grado salernitane che tutti i giovani tesserati Under 14 delle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, inviando uno Slogan per la Pace o qualsiasi tipo di creazione che sviluppi il tema del contest, spiegandone il significato e la scelta, entro il 21 marzo 2022 all’indirizzo e-mail: rarinantesnuotosalerno@hotmail.it

- I primi 5 classificati tra gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno vinceranno un corso gratuito di Nuoto o Pallanuoto della durata di un mese presso la piscina Nicodemi di Salerno.

- I primi 3 classificati tra i giovani tesserati under 14 delle società affiliate alla federazione italiana nuoto vinceranno 1 buono libro cadauno.

Inoltre, per i vincitori sono previsti gadget offerti da ETHOS Grafica.

La premiazione avverrà presso la Piscina Comunale Simone Vitale il giorno 6 aprile 2022 alle ore 15:30 prima della partita di Serie A1 di pallanuoto maschile della Rari Nantes Nuoto Salerno contro la Pro Recco.

Concorso realizzato con il Patrocino dell’Associazione AiBi Amici dei Bambini e di OMiC Salerno.

Regolamento e modulo d’iscrizione pubblicati sul sito: www.rarinantesnuotosalerno.it