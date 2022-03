Pallanuoto, A1: i campioni d'Italia di Brescia hanno battuto la Rari Nantes Salerno ko 17-8, Citro: "Buona gara in fase offensiva ma dobbiamo crescere in difesa".

La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno era attesa dal durissimo e proibitivo esame rappresentato dalla sfida contro i campioni d’Italia in carica. La sfida, valida per la quinta giornata del round scudetto del torneo di serie A2, è andata in scena questo pomeriggio nella Piscina Mompiano di Brescia ed è stata vinta dai padroni di casa abbastanza agevolmente.

Orfani di capitan Michele Luongo, gli uomini di coach Matteo Cipro hanno giocato un discreto match anche se sono stati poco incisivi in superiorità numerica con una sola realizzazione su sette occasioni. Poche per impensierire la migliore squadra italiana tra le cui fila milita anche il salernitano Vincenzo Dolce. Uno dei protagonisti della partita è stato un altro campano, quel Vincenzo Renzuto Iodice che ha realizzato due reti nel 17 a 8 finale.

Nel post-partita mister Matteo Citro ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo giocato una buona gara in fase offensiva ma dobbiamo crescere in difesa. Stiamo subendo troppi goal, sicuramente dovuti anche alla qualità delle squadre che stiamo affrontando ma spesso ci mettiamo anche del nostro con degli errori individuali che a questo livello non ti perdonano mai”.

Nel prossimo turno, in programma sabato 2 aprile alle ore 15:00, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno affronterà la Pallanuoto Trieste.

AN BRESCIA-RN NUOTO SALERNO 17-6

Parziali: 4-2, 4-1, 4-3, 5-2

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 3, N. Constantin Bicari 5, D. Lazic 1, A. Balzarini 1, V. Renzuto Iodice 2, T. Gianazza 1, J. Alesiani, S. Luongo 3, E. Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza, All. Bovo

RN SALERNO: S. Santini, G. Spatuazzo, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic 2, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez 2, G. Parrilli 1, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: AN Brescia 3/8 e RN Salerno 1/7 + un rigore.

Arbitri: CARMIGNANI BALZAN