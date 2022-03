La Cavese non si ferma più: 3-0 al Licata e la capolista Gelbison è a -2 Volano i metelliani di Troise, che mettono nel mirino il primo posto del girone I di Serie D

Non si ferma più la Cavese, che vince ancora e si porta a 2 punti dalla capolista Gelbison (0-0 sul campo dell'Aversa Normanna). Nella ventinovesima giornata del girone I di Serie D travolto il Licata: 3-0 al “Simonetta Lamberti” con gol di Allegretti nel primo tempo; Bacio Terracino e Foggia nella ripresa. Siciliani in 10 dal 5' del secondo tempo per effetto dell'espulsione di Brunetti per gioco falloso.

Il tabellino.

Cavese - Licata 3-0

Marcatori: pt 5’ Allegretti; st 21’ Bacio Terracino, 32’ Foggia.

Cavese (4-3-3): Anatrella; Potenza, Lomasto, Viscomi (17’ st De Caro), Caserta; Palma, Romizi (33’ st Carbonaro), Corigliano; Banegas (26’ st Maiorano), Allegretti (17’ st Foggia), Bacio Terracino (44’ st Altobello). A disp.: Paduano, Gabrieli, Maffei, Kone, De Caro. All.: Troise.

Licata (3-5-2): Truppo; Giordano, Brunetti, Orlando; Mazzamuto (24’ st Rubino), Currò, Caccetta, Candiano (17’ st Aprile), Cappello (40’ st Lanza); Samake, Minacori (19’ st Gueye). A disp.: Moschella, Lanza, Souare, Saito, Rubino. All.: Romano.

Arbitro: Pacella della sezione di Roma 2.

Note: Espulso: al 5’ st Brunetti per gioco falloso. Ammoniti: Viscomi, Cappello. Angoli: 5-3. Recupero: pt 1', st 5'. Spettatori: 2000 circa.