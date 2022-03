Basket femminile, Battipaglia batte Salerno 58-55 Il coach delle granatine, Russo: "Andiamo a casa con sensazioni molto positive"

La Ompes Agrivit Afora Battipaglia supera la Todis Salerno nell'ultimo match della fase a orologio della Serie B Femminile. Finale di 58-55 al termine di quaranta minuti d'equilibrio. "Andiamo a casa con sensazioni molto positive. - ha spiegato il coach della Todis, Aldo Russo - Alle ragazze avevo detto di riuscire ad andare via da qui con l’idea di fare quello step che ci permette di poter giocare questo tipo di partite, nonostante le difficoltà numeriche. Abbiamo resistito, certo facendo anche degli errori. Dobbiamo togliere gli up and down e avere la continuità che ci permetta sempre di avere il pallino del gioco in mano. Complimenti alle ragazze, a tutte quelle che si stanno allenando con noi. Ricarichiamoci, ora. Dobbiamo mettere a punto le cose che stiamo già enfatizzando. Abbiamo tanto da dire in questo campionato, ho visto i volti delle ragazze che hanno arginato la fisicità di Battipaglia, sotto questo profilo ci portiamo dietro qualcosa di molto lucente".

Serie B Femminile - Fase a orologio

Ompes Agrivit Afora Battipaglia - Todis Salerno 58-55

Parziali progressivi: 12-16, 25-30, 42-43

Battipaglia: Logoh 6, Lombardi 8, Seka 10, Feoli, Chiapperino 2, Catarozzo, Dione 13, De Feo 9, Susca 2, Nastri, Chiovato 4, Milani 2. All. Di Pace.

Salerno: Valerio 14, De Mitri 15, Ghiran ne, Mancuso 3, Opacic 19, Globyte ne, Scolpini 4, Capriati 2. All. Russo.

Arbitri: Arciello, Morra.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92