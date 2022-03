Pallamano, A2: dopo il rinvio del derby la Genea Lanzara ospiterà Mascalucia Appuntamento sabato alle 18:30 alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo si Salerno

Smaltiti i postumi della 3^ fase della Youth League Under 20 ed osservato il forzato turno di riposo dettato dal rinvio della gara contro Benevento, la Genea Lanzara torna a calcare il 40x20 nel weekend valido per la settima giornata di ritorno del campionato Nazionale di Serie A2.

I giovanissimi guidati da Nikola Manojlovic, dopo aver ben figurato nel campionato giovanile di categoria, saranno impegnati ancora una volta tra le mura amiche ed ospiteranno, Sabato 2 Aprile con fischio di inizio alle ore 18:30, la Darwin Tech Mascalucia, attualmente terzultima in classifica, già superata all’andata in terra sicula.

I salernitani condividono, al momento, la seconda piazza della graduatoria assieme al Ragusa con un bottino di 22 punti, frutto di undici vittorie e tre sconfitte in quattordici gare. Al termine della Regular Season mancano sei partite da disputarsi, con campani e sanniti a contendersi, con molta probabilità, un posto per i playoff promozione oltre al Fondi che, ormai, viaggia a gonfie vele verso il taglio del primo traguardo stagionale. Sarà necessario, insomma, per i rossoblu non commettere passi falsi ed agguantare la totalità di punti a disposizione nelle ultime gare, forti del vantaggio della differenza reti negli scontri diretti coi ragusani.

Bisognerà, tuttavia, non fare troppi calcoli, affrontando una gara alla volta senza dimenticare il focus importante del progetto della società salernitana: la crescita dei giovani e del gruppo nella totalità, al di là di quello che sarà il risultato finale.

“Ci rituffiamo nel campionato – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – ospitando la Darwin Tech Mascalucia. In terra sicula, nel mese di Dicembre, abbiamo ben figurato offrendo un’ottima prestazione, dunque mi auguro che i ragazzi possano ripetersi anche dinanzi al pubblico amico della Palumbo. C’è bisogno della massima concentrazione e dedizione in questo ultimo mese e mezzo prima del termine della Regular Season, così da non vanificare tutti gli sforzi compiuti dal mese di agosto ad oggi”.

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO:

Il Giovinetto – Atellana; Haenna – Benevento; Genea Lanzara – D.T. Mascalucia; Ragusa – Girgenti; Aetna Mascalucia – Palermo.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi 30, Genea Lanzara** 22, Ragusa** 22, Palermo* 18, Benevento*** 16, Haenna* 14, Atellana 12, Girgenti 11, D.T. Mascalucia* 7, Il Giovinetto*** 6, Aetna Mascalucia* 2.

*=1 partita in meno