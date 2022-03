Pallamano, A1: la Jomi Salerno farà visita alla Cellini Padova Lauretti Matos: “Avversario da non sottovalutare, ci attende un match combattuto”.

Impegno esterno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Sabato (2 aprile) alle ore 20 la squadra di coach Elena Laura Avram farà visita al Cellini Padova. Capitan Napoletano e compagne, attualmente al secondo posto in classifica con 32 punti, reduci dalla preziosa vittoria ottenuta nello scorso turno contro la capolista Brixen, proveranno a portare a casa l'intera posta in palio per continuare la marcia verso i play off. Occhio comunque alla giovane formazione del Cellini Padova, attualmente al quintultimo posto con 17 punti ed in piena zona play out. “Sabato – afferma il pivot Cyrielle Lauretti Matos - siamo attese dalla sfida in trasferta contro Cellini Padova. Abbiamo già avuto modo di affrontare la formazione allenata da Saadi Abderrahman in occasione delle Finals di Coppa Italia. Sarà una sfida combattuta, Cellini Padova sta dimostrando di poter dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Giocheremo su un campo difficile, non dobbiamo abbassare la guardia. Per quanto ci riguarda – conclude la stessa Lauretti Matos – ci stiamo preparando per affrontare la gara nel migliore dei modi”.