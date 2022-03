Boxe: Mouhiidine convocato per il raduno azzurro Dopo il dual match in terra francese, la Nazionale sarà ad Assisi fino al 12 aprile

Dopo il dual match in terra francese, la Nazionale italiana di pugilato maschile è tornata oggi a radunarsi. Sono sette gli azzurri convocati per il Training Camp in programma ad Assisi, presso il Centro Nazionale Pugilato, che durerà fino al 12 aprile quando ci sarà il rompete le righe per permettere agli atleti di passare le festività pasquali con i propri cari.

Tra i grandi protagonisti di questo raduno c’è il vice campione del mondo Aziz Abbes Mouhiidine. E’ lui la stella del pugilato italiano maschile e la carta migliore in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. A Tokyo non è riuscito a qualificarsi, ma la prova di forza data a Belgrado fa ben sperare in vista dei Giochi francesi. Oltre al campano, agli ordini dei tecnici Eugenio Agnuzzi e di Gennaro Moffa, ci saranno anche Emilio Federico Serra, Manuel Cappai, Gianluigi Malanga, Salvatore Cavallaro, Alfred Commey e Dmytro Tonyshev. Il raduno sarà seguito anche dal preparatore atletica Mattia Tanci.