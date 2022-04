Pallamano, A2: la Genea Lanzara si prepara a ricevere la Darwin Tech Mascalucia Manojlovic: "Quella di sabato sarà una sfida impegnativa".

Dopo il forzato turno di riposo, ricomincia dalle mura amiche della Palestra Caporale Palumbo il cammino della Genea Lanzara nel campionato Nazionale di Serie A2 ed i rossoblu guidati da Nikola Manojlovic ospiteranno domani, Sabato 2 Aprile, i siciliani della Darwin Tech Mascalucia.

La squadra sicula del tecnico Fiumicelli staziona momentaneamente al nono posto in graduatoria ed è alla ricerca di una vittoria che manca da tre turni. I salernitani, invece cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per centrare i due punti e conservare la seconda posizione in classifica. In settimana, Vulic e compagni hanno lavorato bene e sono smaniosi di tornare in campo a venti giorni di distanza dall’ ultimo match disputato.

“Quella di sabato sarà una sfida impegnativa – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – la Darwin Tech Mascalucia è una squadra molto valida, con buoni giocatori. La posizione in classifica dei siciliani è dovuta anche al fatto che il team siculo ha perso molte partite di misura e nelle battute finali dei vari incontri, quindi bisogna mantenere alta la concentrazione.

Personalmente sono molto fiducioso, vedo bene la squadra dal punto di vista fisico, l’unica nota a margine è che non riusciamo a prendere bene il ritmo del campionato a causa di alcune interruzioni. Mi aspetto una bella prestazione da parte della mia squadra – prosegue – da qui fino al termine della Regular Season ogni partita è un esame, se vogliamo rimanere al secondo posto dobbiamo pensare di gara in gara, rimanere concentrati per l’ intero arco dei sessanta minuti di gioco e mostrare una buona e bella pallamano. E’ importante per la crescita dei ragazzi e per il futuro di ognuno”.

La gara Genea Lanzara – Darwin Tech Mascalucia, in programma Sabato 2 Aprile alle ore 18:30 e diretta dai signori Fasano e Lorusso, sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO:

Il Giovinetto – Atellana; Haenna – Benevento; Genea Lanzara – D.T. Mascalucia; Ragusa – Girgenti; Aetna Mascalucia – Palermo.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi 30, Genea Lanzara** 22, Ragusa** 22, Palermo* 18, Benevento*** 16, Haenna* 14, Atellana 12, Girgenti 11, D.T. Mascalucia* 7, Il Giovinetto*** 6, Aetna Mascalucia* 2.

*=1 partita in meno