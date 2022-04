Pallamano, A1: la Jomi Salerno fa visita al Cellini Padova Si gioca sabato alle 20:00. Avram: “Non dobbiamo sottovalutare l'avversario”.

Impegno esterno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Domani (sabato 2 aprile) alle ore 20 la squadra di coach Elena Laura Avram farà visita al Cellini Padova. Capitan Napoletano e compagne, attualmente al secondo posto in classifica con 32 punti, reduci dalla preziosa vittoria ottenuta nello scorso turno contro la capolista Brixen, proveranno a portare a casa l’intera posta in palio per continuare la marcia verso i play off. Occhio comunque alla giovane formazione del Cellini Padova, attualmente al quintultimo posto con 17 punti ed in piena zona play out. “Dobbiamo continuare – afferma il tecnico Laura Avram – a migliorare la qualità del nostro gioco. Dobbiamo avere maggiore lucidità ed intelligenza nei momenti cruciali della gara. Per quanto mi riguarda – prosegue il tecnico della formazione salernitana – Cellini Padova è notevolmente migliorata nel corso della stagione. Può contare su un roster composto da giovani talentuose e con grande potenziale. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario – termina Laura Avram – Padova infatti ha dato filo da torcere a tutte le formazioni”.