Tutto pronto per la terza edizione di "Lo sport in vetrina città di Salerno" In programma riconoscimenti ed esibizioni: appuntamento il 3 aprile alla Stazione Marittima

Tutto prono per la 3° edizione di “Lo sport in vetrina città di Salerno” che si terrà il prossimo 3 aprile, alle 9.30, presso la Stazione Marittima. Un'iniziativa che nasce per diffondere la cultura dell’attività fisica attraverso premiazioni e dimostrazioni di svariate discipline sportive.

Nel corso della giornata verranno conferiti riconoscimenti a vecchi e nuovi atleti appartenenti al panorama sportivo locale e nazionale e che hanno raggiunto importanti obiettivi durante la propria carriera.

Tra gli illustri premiati troviamo per il Karate: il M° Gianluigi Moffa, 6 dan Fijlkam, responsabile promozione e sviluppo CRC Campania Fijlkam Karate, per il pugilato: il Tecnico federale Gennaro Moffa, allenatore della Nazionale Olimpica di Pugilato FPI, gli atleti: Mouhiidine Abbes, vicecampione del mondo di Pugilato Aiba 2021, Luigi Moffa, Campione Nazionale di Karate CSEN, Angelo Zaccariello, campione regionale FPI 2022.

Un evento contornato da esibizioni sportive, a cura di società campane tra cui saranno presenti il Maestro Giovanni Linguadoca, ed i Tecnici Luisa Avallone e Antonio Picardo dell’ASD Thunder Kick di Vietri sul mare, gli atleti della Thunder Kick di Salerno, l’ASD scuola taekwondo Salerno del Maestro Francesco Rocciola, l’ASD Ginnic Sport di Cava de’ Tirreni diretta dalla professoressa Luana Criscuolo, Alfredo Petrosino con una Master Class di Fitness Total Body e Fitness Anti-Aging. Presente anche la scuola di Poledance “Lighting the Pole” della Maestra Alassia Abate. Roberto Napoli guiderà una dimostrazione a cura del gruppo cinofilo della Guardia di Finanza.

A salutare i presenti vi saranno Rino Avella, Presidente Commissione Sport e T. Col. Edoardo Margarita quale Comandante Gruppo Salerno della Guardia di Finanza; il conduttore radiofonico Luca Virno sarà il presentatore della giornata.

“Lo sport in vetrina città di Salerno” gode del patrocinio del Comune di Salerno e del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza. È organizzato da Antonio Sorrentino del Siddharta Club, istruttore di Kick Boxing e campione mondiale in varie federazioni, con la preziosa collaborazione di Matteo Renna, Direttore tecnico ASK, Direttore tecnico WMAC MIND SELF DEFENSE©, maestro di Krav maga e con Annalisa Pignataro Direttore tecnico WMAC MIND SELF DEFENSE© settore femminile, istruttrice di Krav Maga.

Lo sport in vetrina è a ingresso libero fino ad esaurimento posti; l’evento verrà svolto nel rispetto di tutte le normative anti-covid.