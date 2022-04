Pallanuoto, A1: la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno va a Trieste Coach Citro: "Cercheremo di dare seguito ai miglioramenti visti a tratti nella gara di Brescia".

Sabato 2 aprile 2022 ore 16:30, alla Piscina Bruno Bianchi di Trieste andrà in scena la gara tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno e la Pallanuoto Trieste. Gara valida per la sesta giornata del girone scudetto di Serie A1 maschile.

La Rari Nantes Salerno per la terza partita di fila dovrà fare a meno del suo capitano Michele Luongo, ancora a riposo a causa di un infortunio subito poco prima della partita contro l’Ortigia. Ancora in forse la presenza del vicecapitano Gennaro Parrilli che potrebbe non essere della partita a causa di alcuni problemi fisici.

“Altra gara in trasferta, cercheremo di dare seguito ai miglioramenti visti a tratti nella gara di Brescia cercando di difendere con più attenzione ed organizzazione. Sarà una prova generale in vista dei playoff per l’eurocup” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 16:30 di sabato 2 aprile, dal canale vimeo del Trieste.