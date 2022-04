Sei Nazioni femminile: l'Italrugby sfida l'Inghilterra Ancora out Giada Franco, Di Giandomenico: "Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni".

Domenica alle 16:00, allo Stadio Lanfranchi di Parma, torna in campo l’Italrugby femminile per la seconda giornata del Tiktok Women’s Six Nations 2022 contro la forte Inghilterra. Ieri Andrea Di Giandomenico ha comunicato la formazione che sfiderà le inglesi di cui non farà parte Giada Franco, costretta ancora a restare ferma ai box. “Dopo una prestazione per alcuni aspetti soddisfacente contro la Francia, abbiamo un’ulteriore occasione di metterci alla prova con una grande squadra. Prosegue il percorso di sviluppo del nostro gioco –ha spiegato il tecnico-, ci siamo posti come obiettivo una maggiore accuratezza e la capacità di sfruttare al meglio le occasioni che il campo ci presenterà. Sarà fondamentale vincere la battaglia sul territorio e le sfide connesse alle aree del contatto, aspetti su cui le Red Roses sono molto sfidanti. La condizione delle ragazze è ottima, le scelte rientrano nella volontà di dare la possibilità alle atlete nella rosa di misurarsi con avversarie di altissimo livello”.

Di seguito le formazioni di Italia e Inghilterra e il programma completo del Torneo:

ITALIA

15 Vittoria Ostuni Minuzzi (10 caps)

14 Aura Muzzo (21 caps)

13 Michela Sillari (64 caps)

12 Beatrice Rigoni (50 caps)

11 Maria Magatti (39 caps)

10 Veronica Madia (26 caps)

9 Sofia Stefan (63 caps)

8 Elisa Giordano (C) (50 caps)

7 Isabella Locatelli (29 caps)

6 Francesca Sberna (7 caps)

5 Giordana Duca (25 caps)

4 Sara Tounesi (19 caps)

3 Lucia Gai (77 caps)

2 Melissa Bettoni (65 caps)

1 Gaia Maris (7 caps)

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini (4 caps)

17 Francesca Barro - esordiente

18 Sara Seye (3 caps)

19 Valeria Fedrighi (29 caps)

20 Beatrice Veronese (7 caps)

21 Sara Barattin (102 caps)

22 Alyssa D’Incà (5 caps)

23 Manuela Furlan (82 caps)

INGHILTERRA

15. Ellie Kildunne (Harlequins, 19 caps)

14. Lydia Thompson (Worcester Warriors, 50 caps)

13. Holly Aitchison (Saracens, 5 caps)

12. Helena Rowland (Loughborough Lightning, 11 caps)

11. Sarah McKenna (Saracens, 39 caps)

10. Zoe Harrison (Saracens, 34 caps)

9. Natasha Hunt (Gloucester-Hartpury, 55 caps)

8. Poppy Cleall (C; Saracens, 51 caps)

7. Sadia Kabeya (Loughborough Lightning, 2 caps)

6. Alex Matthews (Worcester Warriors, 46 caps)

5. Abbie Ward (Bristol Bears, 51 caps)

4. Rosie Galligan (Harlequins, 2 caps)

3. Shaunagh Brown (Harlequins, 24 caps)

2. Lark Davies (VC; Loughborough Lightning, 36 caps)

1. Vickii Cornborough (Harlequins, 65 caps)

A disposizione:

16. Connie Powell (Gloucester-Hartpury, 2 caps)

17. Maud Muir (Wasps, 5 caps)

18. Sarah Bern (Bristol Bears, 41 caps)

19. Sarah Hunter (Loughborough Lightning, 131 caps)

20. Vicky Fleetwood (Saracens, 79 caps)

21. Lucy Packer (Harlequins, 2 caps)

22. Emily Scarratt (Loughborough Lightning, 97 caps)

23. Emma Sing (Gloucester-Hartpury, 1 cap)

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

II giornata – 3.04.22 – Parma, Stadio S. Lanfranchi – Ore 16 CEST

Italia v Inghilterra

III giornata – 10.04.22 – Cork, Musgrave Park – Ore 18 CEST

Irlanda v Italia

IV giornata – 23.04.22 – Parma, Stadio S. Lanfranchi – Ore 20.20 CEST

Italia v Scozia

V giornata – 30.04.22 – Cardiff, Arms Park – Ore 13 CEST

Galles v Italia