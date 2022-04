Pallamano, A1: Romeo in doppia cifra, la Jomi Salerno espugna Padova Importante vittoria esterna per le campionesse d'Italia dopo il successo su Bressanone.

La Jomi Salerno espugna Padova battendo la Cellini in una trasferta lunga e insidiosa. La squadra guidata da Laura Avram ha dato continuità alla bella e importante vittoria interna contro Bressanone mettendosi definitivamente alle spalle il periodo più difficile della stagione.

Le campionesse d’Italia hanno giocato una buona partita chiudendo il primo tempo sul 12-9 e allungando nella ripresa fino al 35-28 finale. Da sottolineare la prestazione realizzativa di Victoria Romeo autrice di 12 reti, e quella di Vanessa Djiogap andata a segno per 9 volte. Partono forte le ragazze del Cellini Padova che si portano subito sul due a zero grazie alle reti di Vanessa Djiogap e Meneghini. Le salernitane pian piano si sciolgono e pareggiano i conti al 7' (tre a tre). Le padrone di casa provano a mettere i bastoni tra le ruote al sette allenato in panchina da Laura Avram. Il match è vivo, la prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 12 – 9 in favore della Jomi. Nel secondo tempo inizia forte Cellini Padova poi le salernitane prendono in mano il pallino del gioco. Al 15' il sette allenato da Laura Avram è avanti con il risultato di 23 a 17. Nella seconda metà del tempo capitan Napoletano e compagne controllano il match senza problemi. Finisce 35 – 28, la Jomi porta a casa altri due punti preziosi.