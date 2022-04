Genea Lanzara, Sica: "Punti molto importanti per la classifica" La squadra salernitana è seconda in classifica insieme al Ragusa con cui si giocherà i play off.

La Gena Lanzara sta lottando, per il secondo anno consecutivo, per centrare i play off promozione. Un torneo da grande protagonista che dà ragione alle scelte e alla politica societaria del presidente Domenico Sica che, dopo la vittoria su Mascalucia, ha fatto il punto della situazione.

“Abbiamo ottenuto due punti molto importanti per la classifica ed il morale. Come affermato in più occasioni le soste del campionato non fanno mai bene, c’è bisogno puntualmente di resettare e di ripartire. Sicuramente siamo fortunati in quanto la base del gruppo è composta in gran parte da atleti Under 20, che hanno avuto comunque modo di scendere in campo nella Youth League, ma è chiaro che, dopo una lunga sosta, la squadra ha bisogno di una fase iniziale di rodaggio e questo si è visto nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, grazie ad un ottimo gioco corale, i ragazzi hanno sicuramente dato qualcosa in più riuscendo ad ottenere l’intera posta in palio. Adesso ricarichiamo le batterie ed il gruppo dovrà mantenere alta la concentrazione per affrontare, al meglio delle proprie possibilità, i prossimi impegni”.

La classifica vede i salernitani al secondo posto a pari merito con la Pallamano Ragusa a quota 24 dopo 15 partite giocate. Sabato per il Ragusa c’è in programma il derby siciliano a Palermo, mentre la Genea Lanzara farà visita all’Atellana nella sfida tutta campana.