Pallamano, A2: la Genea Lanzara si prepara per il derby campano ad Aversa Sabato la compagine salernitana farà visita all'Atellana con l'obbligo di fare bottino pieno.

Cinque gare al termine della Regular Season del campionato Nazionale di Serie A2. Nell’ottava giornata di ritorno, dopo il successo interno maturato col punteggio finale di 35-24 ai danni della Darwin Tech Mascalucia, i giovani atleti di coach Nikola Manojlovic saranno impegnati in trasferta.

Sabato 9 Aprile, con fischio di inizio alle ore 19.00, i salernitani saranno, difatti, impegnati in provincia di Caserta ed affronteranno la compagine dell’ Atellana, attualmente settima in classifica.

Nella gara di andata, Florio e compagni hanno avuto la meglio tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo per 30 – 25. Tolta la ruggine nel match contro i siculi del Mascalucia dello scorso weekend, dovuta al lungo periodo di sosta del calendario, ora i rossoblu stanno lavorando in settimana con concentrazione e motivazione alte per affrontare la prossima gara.

All’ orizzonte, inoltre, c’è la quarta ed ultima fase della Youth League Under 20, fondamentale in chiave Final Eight, in programma dal 2 al 5 Giugno a Chieti, dove si sfideranno le otto migliori compagini dello stivale.

“Ci aspetta un periodo molto intenso - dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – la partita rinviata col Benevento, inoltre, ci metterà di fronte anche ad un turno infrasettimanale dovendo giocare in tutti i weekend sino al termine della stagione regolare fissato al 7 Maggio. Lì capiremo se avremo, così come lo scorso anno, la fortuna di vivere nuovamente l’esperienza dei PlayOff Promozione, che si svolgeranno a Chieti dal 19 Maggio. La posizione in classifica ed il fatto di essere secondi in classifica a pari punti col Ragusa ci ‘impone’ di provare a vincere tutte e cinque le gare restanti ma, come ribadito più volte, la crescita del giovane gruppo che abbiamo è il pensiero predominante.

Sono certo, comunque, che i ragazzi e l’intero staff daranno il massimo in questo ultimo scorcio di stagione. Bisogna, inevitabilmente, pensare di partita in partita senza fare calcoli, gli impegni sono ancora tanti e vanno affrontati al 100% ”.

La gara Atellana – Genea Lanzara, in programma Sabato 9 Aprile alle ore 19:00, sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook “ASD Atellana”.

IL PROGRAMMA DELLA 8^ GIORNATA DI RITORNO:

Fondi – Aetna Mascalucia, Palermo – Ragusa, Girgenti – Il Giovinetto, Atellana – Genea Lanzara, D.T. Mascalucia – Haenna.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi* 30, Genea Lanzara** 24, Ragusa** 24, Palermo* 20, Benevento**** 16, Haenna** 14, Atellana 12, Girgenti 11, Il Giovinetto*** 14, D.T. Mascalucia* 7, Aetna Mascalucia* 2.

*= 1 partita in meno