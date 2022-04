Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno chiude tenendo testa alla Pro Recco Nonostante la sconfitta la prestazione dei salernitani è stata più che positiva.

Alla Simone Vitale di Salerno è andata in scena la sfida tra la Campolongo Hospital Rari Nantes e la Pro Recco, sfida valida per la settima e ultima giornata del girone che dà accesso ai play off scudetto nel campionato di pallanuoto di serie A1. La compagine di coach Citro, dopo essersi garantita con mesi d’anticipo la salvezza, ha avuto grosse difficoltà a giocare contro le squadre che ambiscono al titolo tricolore, ma questa esperienza servirà sicuramente per il futuro. Contro la Pro Recco si sono viste cose interessanti. Ritmi alti, buona difesa e la capacità di andare a segno in ogni periodo di gioco hanno reso orgoglioso coach Citro. La Pro Recco è di un altro livello ma ha dovuto faticare per imporsi 13-8. In casa campana da segnalare le tre reti di Gluhaic e le due di Elez, mentre per gli ospiti scatenato Zalanki che ha messo a segno un poker, tre le reti di Ivovic e due quelle di Aicardi.

“E’ stata una bella partita in una bella cornice di pubblico nonostante sia stato un turno infrasettimanale” ha spiegato a fine match il presidente Gallozzi. “Abbiamo disputato un’ottima gara contro una vera e propria corazzata ed abbiamo retto il confronto fino al terzo tempo. Molto soddisfatto delle ultime partite della squadra. Ora ci aspetta una lunga sosta prima degli spareggi finali”.

Prima del match ha avuto luogo la premiazione del concorso, promosso dalla Rari Nantes Salerno, “Uno Slogan per la Pace” patrocinato da AiBi Amici dei Bambini e Onmic Salerno.

Grandissima partecipazione quest’anno, grazie alle tante scuole e alle professoresse che hanno dedicato delle ore di lezione per creare un momento di riflessione in aula con tutti i ragazzi. Si è scelta la data del 6 aprile in quanto Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. La Rari Nantes è da sempre impegnata nel promuovere la non discriminazione e i più alti valori dello sport. A premiare i vincitori il presidente Enrico Gallozzi, Iryna Startsun di Onmic Salerno e Antonella Spadafora, referente della regione Campania dell'Associazione AiBi Amici dei bambini.

“In un momento in cui in tv, sui giornali, per le strade e nei luoghi di ritrovo si parla a qualsiasi ora di questo drammatico conflitto che coinvolge Russia e Ucraina, è ancora più importante far riflettere le giovani generazioni sul concetto di tolleranza, pace, contrapposti a odio, discriminazione. Ormai da anni la Rari Nantes coinvolge Ai.Bi. in questo concorso contro il razzismo che quest'anno ha un significato ancora più importante per noi, essendo impegnati attivamente in questo momento nei campi allestiti per i profughi ucraini in Moldova e in Italia con l’accoglienza di chi fugge, affiancando con formazioni ben specifiche. Quindi grazie ad Enrico Gallozzi e a tutta la squadra e grazie soprattutto ai tanti bambini e bambine che hanno risposto con entusiasmo al concorso. Se si parla di pace, oggi hanno vinto tutti i partecipanti.” Il prezioso commento di Antonella Spadafora.

“È importante educare i giovani alla libertà e ai valori dell’associazionismo. Come Onmic crediamo fortemente che non si possa separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà” le parole di Iryna Startsun di Onmic Salerno.

I vincitori hanno ricevuto in premio un corso di nuovo o pallanuoto della durata di un mese presso la Piscina Nicodemi, buoni libro e una foto degli atleti della Rari.

RN NUOTO SALERNO – PRO RECCO 8-13 (Parziali: 2-3, 2-3, 2-3, 2-4)

TABELLINO:

RN SALERNO: S. Santini, G. Spatuazzo, U. Esposito 1, C. Sanges, M. Gluhaic 3, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez 2, G. Parrilli , A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 4, P. Figlioli, E. Marini, G. Cannella 2, N. Presciutti 1, A. Nuzzo, A. Ivovic 3, A. Velotto, M. Aicardi 2, B. Hallock, T. Negri, All. Sukno

Note: Uscito per limite di falli: Presciutti (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N. Nuoto Salerno 3/9 e Pro Recco 5/6 + un rigore. Spettatori 200 circa.

Arbitri: BRAGHINI NICOLAI