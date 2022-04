Rari Nantes Salerno, Citro: "Complimenti ai ragazzi" Il coach è contento della prestazione dei suoi contro una corazzata come la Pro Recco.

Matteo Citro può sorridere. La sua Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno sta crescendo e ha dato una grande dimostrazione nell’ultimo turno del girone che stabilisce la griglia play off. La squadra ha sfidato nell’anticipo la Pro Recco tra le mura amiche della Simone Vitale e ha fatto una grande partita. “Devo fare i complimenti ai ragazzi, siamo stati almeno per tre tempi incollati alla partita, contro la Pro Recco non è da poco. Probabilmente pochissime squadre ci sono riuscite quest'anno”.

Alla lunga però la fatica si è fatta sentire. “Abbiamo un po’ mollato alla fine però ci sta, ma i ragazzi sono in forte crescita. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nella prima parte di questo round scudetto, anche per un discorso motivazionale perché da settimi non potevamo scalare nessuna posizione. Adesso che ci stiamo avvicinando alla fase cruciale dei play off e abbiamo aumentato i carichi di lavoro, stiamo lavorando meglio con più intensità in acqua e si vede”.