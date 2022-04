Verso Salerno-Torrenova, Di Lorenzo: "Ritmo del gioco da contenere" "Sembra una squadra in missione, che ormai non può essere più considerata una sorpresa"

Alle 18 sarà palla a due tra la Virtus Arechi Salerno e la Fidelia Torrenova al Pala Carmine Longo. La squadra blaugrana vuole firmare lo step di crescita in graduatoria: "Vogliamo assolutamente restare il più in alto possibile in classifica. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - Visto il momento storico del campionato, che si conferma giornata dopo giornata sempre più complicato, e l'importanza della prossima sfida, la tensione si farà inevitabilmente sentire nel corso dei quaranta minuti, ma non voglio neppure pensare a una possibile sconfitta al termine della prossima gara. Mi aspetto una partita giocata su ritmi altissimi, chi riuscirà a gestire meglio le palle perse e i rimbalzi e chi avrà più precisione ai liberi potrà portare dalla sua parte i due punti. Siamo ben consapevoli, comunque, che sarà necessario non farli correre e rallentare il più possibile i loro giochi, anche perché il nostro prossimo avversario mette in mostra una pallacanestro divertente. Tra le migliori del torneo. Sembra una squadra in missione, che ormai non può essere più considerata una sorpresa se pensiamo a tutto quello che ha fatto fino a oggi".